Syrische vluchteling wordt burgemeester in Duitsland: ‘Teken van tolerantie en openheid’

Zet jeugd in Montana de trend? ‘Generatie van straks beschul­digt generatie van nu van onleefbare aarde’

Zestien jonge mensen tussen 5 en 22 jaar oud hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse staat Montana. Het is de eerste in een reeks gelijkaardige klimaatzaken in de Verenigde Staten waarin jongeren bestuurders op het matje roepen wegens ‘nalatigheid’ rond de aanpak van het klimaatprobleem. Staat dit ons in Nederland ook te wachten?