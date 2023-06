Syriër die kinderen neerstak weigert iets te zeggen en verzet zich tegen zijn bewakers

‘Niet geraakt in vitale organen’

Volgens aanklager Line Bonnet is het Nederlandse meisje is geboren in augustus 2021. Ze is overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Genève. Haar ouders zijn bij het meisje aanwezig maar konden nog niet worden verhoord. Ze is nooit in levensgevaar geweest, dankzij de medische hulp die ze ter plekke heeft gekregen. Bij het meisje zijn in Genève drie steekwonden geconstateerd maar er zijn geen vitale organen geraakt.

De aanvaller is al circa tien jaar geleden in Zweden als vluchteling erkend en is met een Zweedse getrouwd geweest. Hij heeft geen Zweedse nationaliteit gekregen. Hij is gescheiden en heeft vorig jaar geprobeerd ook in Frankrijk een vluchtelingenstatus te bemachtigen, maar dat werd volgens Franse media begin deze maand afgewezen. De man was voor de aanval twee maanden lang vaak gezien in het park aan het Meer van Annecy in het centrum van de gelijknamige stad.