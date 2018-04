Surftoernooi Australië afgelast door bijtgrage haaien

Inval bij zestig Duitse bordelen tijdens actie tegen Thaise seksbende

8:33 De Duitse politie heeft vanmorgen tegelijkertijd invallen gedaan in meer dan zestig bordelen en woningen. De actie is gericht tegen een bende die vrouwen uit Thailand naar Duitsland smokkelde en die de vrouwen zou uitbuiten, onder meer door ze in de prostitutie te laten werken. De bendeleider, een 59-jarige Thaise vrouw, is volgens de krant Bild gearresteerd.