Superzaterdag voor de Britten: brexit erop of eronder

Voor het eerst in 37 jaar komt het parlement op een zaterdag bijeen. Dan moet het dus wel belangrijk zijn, en dat is het ook. Premier Boris Johnson doet de aftrap met misschien wel de toespraak van zijn leven. Hij legt het parlement zijn verrassende scheidingsovereenkomst met de Europese Unie voor, die inhoudelijk overigens niet zo heel erg verschilt met waar voorganger Theresa May na jaren onderhandelen mee kwam aanzetten. Haar deal werd drie keer afgestemd en leidde tot het vernederende vertrek van May. De altijd optimistische Boris Johnson zegt het beter te zullen doen en moet dat vandaag laten zien. De hele nacht zijn in achterkamertjes onderhandelingen gevoerd om twijfelende afgevaardigden over de streep te trekken. In de praktijk betekent dat doorgaans een soort koehandel om in ruil voor een stem voor de regering wat overheidsinvesteringen binnen te halen voor het district van de afgevaardigde.

Uitstel

Verwacht wordt dat een reeks amendementen in stemming wordt gebracht voordat er uiteindelijk over de overeenkomst wordt gestemd. En het is zelfs niet zeker of de deal ook ter stemming komt. Een van de aangekondigde amendementen gaat waarschijnlijk over uitstel van de stemming. Als die wordt aangenomen en er komt een week uitstel, zal er geen tijd meer zijn om de deal op tijd (voor 31 oktober) klaar te hebben. Johnson zal dan alsnog worden gedwongen om tegen zijn wil uitstel te vragen aan de EU.

De Noord-Ierse protestanten zullen in ieder geval tegenstemmen, zo hebben ze vanochtend nog eens bevestigd. Ook Labour (in principe), de Liberalen en de Schotse SNP doen niet mee met Johnson. De Schotten zijn ziedend over de uitzonderingspositie die de Noord-Ieren krijgen. ,,Het is oneerlijke concurrentie. Fabrieken in Glasgow kunnen beter naar Belfast verhuizen", aldus een SNP-woordvoerder. En het wordt billenknijpen voor Boris Johnson. Maar hij is ‘erg overtuigd’ dat hij wel over de streep kan trekken wat May nooit lukte. Wat scheelt is dat de meesten van zijn eigen diehard Conservatieve eurosceptici, die May steeds in de wielen reden, de deal nu wel lijken te steunen. Ook al moet er ook hier nog worden gemasseerd.



Een onbekend aantal Labour-oppositieleden uit districten waar het overgrote deel van de kiezers vóór brexit stemde, kan ook meegaan. En als het dan allemaal past komt over twee weken zowaar een einde aan het 46-jarige Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Misschien wel met een minimaal verschil van een of twee stemmen. Zo rond 15.30 uur zou dat stemmen over de verschillende amendementen kunnen beginnen.