Supertyfoon Haishen nadert Japan: 100.000 huishoudens geëvacueerd

Vooral mensen in de zuidelijk prefecturen Okinawa, Kagoshima, Kumamoto en Nagasaki gaan last krijgen van de tyfoon. Volgens de nationale omroep NHK is door de tyfoon de stroom in meer dan 3000 huizen in Okinawa en meer dan 8000 huizen in Amamioshima uitgevallen. Tot nu toe zijn er twee gewonden gevallen.