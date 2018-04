Superrijke Russen blijven luxe leven in vijandig Londen

Belgisch meisje (4) zit vast bij al-Qaeda, overheid staat machteloos

10:19 Een Belgische kleuter zit helemaal alleen vast in een jihadistenkamp in Syrië. De geradicaliseerde vader van de 4-jarige Yasmine, die het kind ontvoerd had, zou intussen gesneuveld zijn. De moeder probeert het meisje al tien maanden terug te halen, maar de terreurgroep geeft haar niet terug. De Belgische overheid staat machteloos.