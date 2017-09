'Superhond' Frida heeft in Mexico al meer dan 50 mensen gered

VN-missie in Congo besmeurd door verkrachtingen en misbruik

13:43 De Verenigde Naties staan voor vrede en veiligheid. Althans, dat is de instelling van de organisatie. Toch zijn er in de afgelopen 12 jaar 2.000 klachten ingediend over seksueel misbruik en uitbuiting door leden van de VN- vredesmacht tijdens missies over de hele wereld. Een groot deel van die klachten, 700, is afkomstig uit Congo, waar de grootste vredesmacht van de VN zo'n 840 miljoen euro per jaar kost. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau AP.