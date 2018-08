Superfan Nathalie (24) heeft tattoo van Toby op haar schouder

Alderweireld moest wegens ziekte verstek laten gaan bij de huldiging op zondag 15 juli op de Grote Markt in Brussel na het WK in Rusland. Toen de voetballer een foto van Nathalie met het bord met opschrift ‘Toby, ik wil je handtekening als tattoo! #Hoe regelen we dat?’ zag, lanceerde hij via Twitter meteen een zoektocht naar de jongedame.



In een mum van tijd hadden de twee contact en sprak Nathalie de voetballer. ,,Concreet is het allemaal nog niet, maar de tattoo van zijn handtekening komt er!”, klonk het enkele dagen later bij een dolgelukkige Nathalie.



Dit weekend was het zover. In aanwezigheid van haar voetbalheld werd de handtekening op de linkerschouder van Nathalie getatoeëerd. ,,Ik was best zenuwachtig, maar vind het nu vooral geweldig”, aldus de superfan die na afloop nog een gesigneerd shirt kreeg en samen met haar held op de foto mocht.