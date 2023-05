Stroomuitval, wapens en een gegijzelde minister: zo wilde Duitse ‘terreuroma’ de regering omverwerpen

Elisabeth R., de oudste verdachte en door boulevardkrant Bild omgedoopt als de ‘terreuroma’, geldt als ideologisch brein van de extreemrechtse groepering, die vooral via berichtendienst Telegram communiceerde over de uitvoering van de fantasieën. Naar verluidt stuurde de voormalige lerares theologie uit Mainz handgeschreven brieven naar de Russische president Poetin en hield ze er nauwe contacten op na met beruchte antisemieten in Duitsland.

Volgens de Duitse aanklager verwerpt de 75-jarige R., die binnen de groepering soms aangeduid werd als gravin vanwege de ‘von’ in haar achternaam, de bondsrepubliek Duitsland als legitieme staat. Ze fantaseerde openlijk over een autoritair regeringssysteem, precies het politieke systeem dat tussen 1871 en 1918 onder leiding van keizer Wilhelm I en diens zoon in Duitsland bestond. Alleen de instituties ontbraken volgens R. nog.

Gezondheidsminister was wisselgeld

In de chatgroep Vereinte Patrioten circuleerde daarom een driestappenplan om oude tijden te laten herleven. Allereerst door een stroomuitval te veroorzaken zodat het Duitse volk niet meer geïnformeerd kon worden door de regering.



Ten tweede door het ontvoeren van gezondheidsminister Karl Lauterbach in zijn woonplaats Berlijn en de SPD’er als wisselgeld in te zetten voor het laten aftreden van de regering. En tot slot door het installeren van een nieuw kabinet, gebaseerd op het oude Duitse Keizerrijk. Hoe het plan precies zou moeten verlopen en wie de macht naar zich toe zou trekken, is onduidelijk.



Wel duidelijk was dat er binnen de groep een hang naar geweld bestond. Zo was Sven B., aldus weekblad Zeit, een ‘doorgedraaide boekhouder’, die een militaire opleiding genoot bij de Nationale Volksarmee, het leger van de DDR. Tussen 1986 en 1990 verbleef de 55-jarige B. in het Oost-Duitse Zittau voor een officiersopleiding, waar hij de rakettentroepen en artillerie ondersteunde.