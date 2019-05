Strijd om opvolging May: Conservatieve partijgenoten ruiken bloed

Theresa May is bezig aan haar laatste weken als Britse premier. Haar Conservatieve partijgenoten ruiken bloed en mengen zich steeds openlijker in de strijd om haar opvolging.

De opvolger van May als partijleider wordt automatisch ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk: een verleiding die maar weinig Conservatieve politieke zwaargewichten kunnen weerstaan. Volgens de laatste telling hebben er zeventien politici interesse. Een aantal heeft al in het openbaar aangegeven op het hoogste ambt te azen: voormalig minister voor Werk en Pensioenen Esther McVey gaf aan mee te doen aan een leiderschapsverkiezing en Rory Stewart, de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking wil de baan ook wel. De meest recente en minst verrassende kandidaatstelling is die van Boris Johnson, die vorige week op een evenement zei: ,,Natuurlijk doe ik mee. Dat is geen geheim. Maar op dit moment is er geen vacature.”

Volledig scherm Boris Johnson. © REUTERS Toch wijst alles erop dat dat niet lang meer duurt: de algemene verwachting is dat May in juni haar aftreden bekend zal maken. De invloedrijke 1922-commissie bestaande uit prominente fractieleden maakte haar vorige week duidelijk dat haar positie onhoudbaar is: als ze zelf niet opstapt, dan zullen ze haar voor eind juni tot aftreden dwingen. Het voortbestaan van de partij is in gevaar, menen ze. Door de voortdurende brexitcrisis lopen miljoenen kiezers weg bij de conservatieven. Dat was al duidelijk te zien bij de desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen begin deze maand, toen de partij meer dan 1300 raadszetels verloor.

Monsteroverwinning

Dat zal bij de Europese Verkiezingen morgen alleen maar bevestigd worden: in de peilingen staat de partij nu op een vijfde plek, met een schamele 9 procent van de stemmen. De teleurgestelde conservatieve kiezers lopen massaal over naar de pas opgerichte Brexit Party van Nigel Farage, die in de peiling met 35 procent van de stemmen afstevent op een monsteroverwinning.



De Conservatieve Partij doet niet eens meer moeite om het tij te keren. Er wordt amper campagne gevoerd voor de Europese Verkiezingen, er zijn vrijwel geen ministers of andere partijprominenten die over dit onderwerp in grote tv-shows verschijnen. Ze willen het er niet over hebben.

Laatste kunstje

May hoopt de aanstaande afstraffing te gebruiken voor haar laatste kunstje als premier: een vierde stemming over de brexitdeal. In de week van 3 juni wil ze het brexitakkoord dat ze eerder met Brussel sloot nog een keer voorleggen aan het Britse parlement. Drie keer eerder ging het mis, maar nu hoopt May dat haar conservatieve partijgenoten zo zijn geschrokken van het verlies bij de Europese verkiezingen, dat ze zich toch maar - met tegenzin - achter haar deal scharen.