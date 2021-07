Strengere coronaregels Italië, besmettingen pieken na gewonnen EK-finale

Voor Nederlandse reizigers die naar het Italiaanse eiland Sicilië gaan is vanaf vandaag een negatieve coronatest verplicht. De regionale overheid heeft daartoe besloten vanwege het nog altijd toenemende aantal besmettingen in Nederland.

Dezelfde verplichting geldt voor reizigers uit Frankrijk en Griekenland of mensen die daar in de 14 dagen voor aankomst geweest zijn. Ook het snel groeiende aantal besmettingen op het eiland zelf is reden tot bezorgdheid. De afgelopen 24 uur werden 552 besmettingen vastgesteld, ruim tweehonderd meer dan de dag ervoor.

Sicilië is daarmee de derde regio in Italië wat betreft nieuwe besmettingen. De regio Lazio met daarin hoofdstad Rome voert de ranglijst aan met bijna 700 nieuwe coronagevallen in één dag.

Vervijfvoudigd

Volgens experts is de vervijfvoudiging van het aantal coronagevallen in Rome voor een deel te wijten aan de festiviteiten rond de Italiaanse winst van het Europees kampioenschap voetbal, nu tien dagen geleden. Het zijn voornamelijk jongeren die nu besmet zijn geraakt met het virus.

Dit alles is reden voor de Italiaanse overheid om de zogenoemde Green Pass versneld in te voeren. Donderdag wordt een nieuw decreet verwacht dat vanaf aanstaande maandag de pas verplicht maakt om toegang te krijgen tot restaurants, bioscopen en evenementen en om te reizen in het openbaar vervoer.

‘Green Pass light’

Vooralsnog heeft men het over een ‘Green Pass light’. Dat betekent dat behalve volledige vaccinatie ook een genezingsverklaring, gedeeltelijke vaccinatie of een negatieve coronatest voldoende is voor toegang. Vanaf september worden de regels aangescherpt en zal de Green Pass alleen geldig bij volledige vaccinatie. Het doel is nieuwe coronamaatregelen te voorkomen en om de Italianen aan te sporen zich te laten vaccineren.

Werkgeversorganisatie Confindustria wil zelfs nog een stap verder gaan, zo blijkt uit een uitgelekte email gepubliceerd in de Italiaanse krant Il Tempo. De organisatie wil de Green Pass verplicht maken op de werkvloer. Ze zijn bang dat een nieuwe coronagolf opnieuw de productie platlegt; ‘een catastrofe die we ons niet kunnen veroorloven’. Wie zich niet wil laten vaccineren moet rekening houden met overplaatsing of zelfs stopzetten van het salaris, zo staat in de uitgelekte mail.

Volledig scherm © Getty Images

Bekijk hieronder al onze video's over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.