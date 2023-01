Strengere censuur in China: geen coronaverhalen en ban op tonen ‘buitensporige consumptie’

Chinese cyberautoriteiten kondigen verregaande censuur rond Chinees nieuwjaar aan, om te voorkomen dat ‘sombere gevoelens’ over de coronapandemie de ronde gaan doen tijdens de festiviteiten. Ze zullen ‘hardhandig’ optreden tegen mensen die ‘geruchten’ verspreiden. Ook het online ‘verheerlijken van buitensporige consumptie en rijkdom’ is uit den boze.

De nationale cyberadministratie zegt dat er ‘een grondige rectificatie van valse informatie en andere problemen zal plaatsvinden om sombere gevoelens te voorkomen’. Het gaat dan om wat de autoriteiten zien als ‘geruchten’ over Covid en ‘het verzinnen van patiëntervaringen’, evenals het aanbieden of delen van ‘nep virusbehandelingen’. Dit zou nodig zijn om te voorkomen dat ‘het publiek wordt misleid en er sociale paniek wordt veroorzaakt’.

De strikte censuur komt op een moment dat corona door het land raast. Sommige grote steden melden een infectiepercentages tot negentig procent van de bevolking. De ziekte zou volgens voorspellingen sinds het loslaten van de zero-Covidmaatregelen begin december al 600.000 doden hebben veroorzaakt, tien keer meer dan wat de Chinese autoriteiten officieel hebben verklaard.

Chinezen delen op sociale media persoonlijke verhalen van mensen die Covid hebben oplopen, moeite hebben om medicijnen of zorg te krijgen en (oudere) familieleden aan de ziekte verliezen. De persoonlijke ervaringen van velen botsten met het officiële verhaal dat de uitbraak onder controle is, wat weer leidt tot ongebruikelijk veel kritiek op de regering. Volgens The Guardian hadden de autoriteiten de afgelopen weken moeite om de kritiek te censureren.

‘Na dit alles zullen ze zeggen dat je gelukkig moet zijn. Het is politiek incorrect als je niet gelukkig bent’, reageert een Chinese Twittergebruiker op de aangekondigde censuur. ‘Het lijkt erop dat de beste manier om het probleem op te lossen is om ‘je mond te bedekken’,’ zegt een ander. Cynisch: ‘Ik kan niets anders zeggen dan dat ik vol lof ben.’

Gevoelig voor kritiek

De regerende communistische partij is zeer gevoelig voor buitenlandse kritiek op haar corona-aanpak en de beschuldigingen dat de overheid niet transparant is met gegevens. In het begin van de pandemie werden waarschuwingen over de uitbraak door de Chinese arts Li Wenliang aanvankelijk afgewezen en neergezet als gerucht. Meer recente berichtgeving over de massale uitbraak na het opheffen van de beperkingen werd in de staatsmedia bestempeld als een ‘China-bashingfestijn’.

Hoewel gezondheidsexperts in het land beweren dat de huidige golf van infecties een hoogtepunt heeft bereikt, is de angst wel dat het virus nog sneller om zich heen gaat grijpen als honderden miljoenen mensen door China gaan reizen vanwege de twee weken durende festiviteiten rond Chinees nieuwjaar, die starten op 22 januari. Mensen worden aangespoord om geen oudere familieleden te bezoeken, tenzij noodzakelijk.

Gezondheidsvoorspellingsbureau Airfinity verwacht liefst 62 miljoen nieuwe gevallen tijdens de veertiendaagse vakantieperiode. ‘De sterfgevallen zullen naar verwachting op 26 januari tijdens het nieuwe maanjaarfestival een piek bereiken van 36.000 per dag. Dit is hoger dan onze eerdere schatting van sterfgevallen met een piek van 25.000 per dag’, aldus het bureau.

Het censuurprogramma zet naast de coronaverhalen ook in op ‘online verheerlijking van buitensporige consumptie en rijkdom’. Als voorbeeld wordt genoemd mensen die ‘opzettelijk pronken met hun luxe leven’ door buitensporige diners te tonen, te praten over eindejaarsbonussen, het laten zien van grote rode enveloppen met contant geld (een traditioneel nieuwjaarsgeschenk) en dure geschenken. Ook het ‘opzettelijk tonen van afbeeldingen van veel eten en drinken tijdens het Lentefestival’ kan rekenen op een ban.

