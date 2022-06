Streep door droomreis van veel Nederlandse Mekkagangers

Honderden Nederlandse moslims die dit jaar de pelgrimstocht naar Mekka zouden maken, zitten in grote onzekerheid. De Saoedische overheid heeft besloten dat de reis alleen via een officieel overheidsplatform geboekt kan worden. De georganiseerde reizen via de Nederlandse reisbureaus komen te vervallen.

De hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, is een van de vijf fundamenten van de islam. Iedere moslim die daartoe in staat is, moet deze reis minimaal één keer in zijn leven maken. Naast een geestelijke investering is de reis een financiële investering, waar veel moslims jarenlang voor sparen.

,,We zijn voor de gek gehouden”, zegt de 50-jarige Mohammed, eigenaar van een Amsterdams reisbureau dat onder andere hadj-reizen aanbiedt. Veel moslims boeken via dit soort gespecialiseerde bureaus. Begin maart had Mohammed zijn organisatie als bevoegd partner aangemeld bij het ministerie van hadj, een instantie van Saoedi-Arabië die onder andere de visums voor Mekka verstrekt. Sindsdien stroomden de aanmeldingen voor de reis binnen bij Mohammed.

Toen de organisator begin mei nog niets had gehoord van het ministerie, voelde hij nattigheid. ,,We hadden al aanbetalingen gedaan voor vluchten en hotels”. Vorige week zondag kregen de reisbureaus de toezegging dat alle visums toch op tijd geregeld zouden worden. Maar niets bleek minder waar. ,,Een dag later kreeg ik het bericht dat de Saoedische overheid alleen boekingen via het platform Motawif accepteert.” Motawif is bedoeld voor aanmeldingen van Europese, Amerikaanse en Australische moslims. Door de komst van dit platform zijn 23 Nederlandse gespecialiseerde reisbureaus buitenspel gezet.

Maar door je op te geven via Motawif, ben je als moslim nog niet verzekerd van vertrek naar Mekka. Een loting bepaalt wie uiteindelijk de reis van 7 tot 12 juli mag maken. Dat zorgt voor chaos. ,,Je weet pas vrijdag of je een plaats hebt bemachtigd, vervolgens heb je slechts twee weken om je voor te bereiden”, zegt Mohammed.

De 47-jarige Redwan uit Amsterdam zou dit jaar met zijn vrouw naar Mekka gaan. Hij had al een aanbetaling gedaan bij het reisbureau van Mohammed, maar kreeg vorige week te horen dat de reis niet door kan gaan. ,,Een grote teleurstelling en dat vlak voor vertrek.” Er heerst grote onzekerheid door de komst van het platform. Het is onduidelijk waar men terechtkomt, hoe het vervoer is geregeld en wie de begeleider is. ,,Bij aankomst in Mekka is het juist belangrijk dat je als moslim goede begeleiding krijgt. Ik weet er de weg niet en er is een taalbarrière.”

Redwan maakt geen gebruik van het platform en blijft dit jaar thuis. Gelukkig kreeg hij het bedrag van 14.000 euro teruggestort. Hij gaat volgend jaar alsnog via het reisbureau van Mohammed naar Mekka. Dat is positief voor Mohammed. ,,We gebruiken de aanbetaling van de reizigers om een aanbetaling te doen bij de vliegmaatschappij en de hotels in Mekka. Nu de reis niet doorgaat moeten we het geld terugbetalen aan de reiziger, maar wij zelf krijgen niets terugbetaald”.

Veel reisbureaus vergaderen morgen in Den Haag over de afgelaste hadj-reizen. Mohammed: ,,Er is een grote kans dat we naar de rechter stappen.”

