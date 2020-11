‘Strategisch gedacht was een tweede termijn voor Trump beter geweest voor China’

Heel Europa kleurt rood van de besmettin­gen, behalve Finland

12 november Terwijl de tweede grote coronagolf in alle hevigheid over Europa rolt, is er welgeteld één land dat zich stevig staande weet te houden in de strijd tegen het virus: Finland. Het is als allerlaatste nog niet rood gekleurd. En het ziet er niet naar uit dat dit snel zal gebeuren.