Straks weet je wél of dat spotgoedkope jurkje duurzaam is geproduceerd

Hoe weet je of dat leuke, spotgoedkope jurkje of T-shirtje in de etalage niet onder erbarmelijke omstandigheden is geproduceerd? Wetgeving daarover is donderdag een flinke stap dichterbij gekomen.

Op dit moment moet je als klant nog vertrouwen op de blauwe ogen van de fabrikant. Het instorten van kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh, met zo’n 1130 doden, vestigde tien jaar geleden de aandacht op de werkomstandigheden in de kledingindustrie. De ramp leverde een internationaal akkoord op dat de veiligheid bij de productie voor grote modeketens moet garanderen.

,,Maar een aantal grote merken heeft nog steeds moeite met ondertekenen, waaronder Amazon, Levi-Strauss en Ikea’’, verzuchtte de mede-architect van het contract toen de ramp afgelopen april werd herdacht. De afspraken gaan bovendien alleen over veilige werkomstandigheden. ,,Problemen als de lage salarissen (omgerekend vaak slechts 30 eurocent per uur) en vakbondsvrijheid moeten ook worden aangepakt’’, zei hij.

Donderdag heeft het Europees Parlement ingestemd met wetgeving die precies dat doet. En nog verder gaat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is straks geen keuze meer, maar een plicht. Bedrijven worden verplicht om ál de negatieve impact van hun activiteiten op mensenrechten en het milieu in kaart te brengen, te rapporteren en zo mogelijk te beëindigen. De nieuwe regels verplichten bedrijven ook om in gesprek te gaan met degenen die door hun acties worden getroffen, zoals mensenrechten- en milieuactivisten. Ze moeten een klachtenprocedure invoeren en regelmatig de effectiviteit van hun ‘due diligence’-beleid controleren.

,,Je komt als bedrijf dus niet langer weg met het argument dat je je aan de lokale wetgeving houdt’’, zegt Lara Wolters (PvdA), die in het parlement een voortrekkersrol vervulde. Zij spreekt van een ‘keerpunt’ in het denken over de rol van bedrijven in de maatschappij. ,,De toekomst ligt bij bedrijven die op een gezonde manier omgaan met mens en milieu, niet bij bedrijven die een verdienmodel hebben gemaakt van milieuschade en uitbuiting. De meeste bedrijven nemen hun plicht naar mens en milieu serieus. Die bedrijven geven we met deze anti-wegkijkwet een steuntje in de rug. Maar die enkele grote cowboybedrijven die regels aan hun laars lappen, snijden we de pas af.’’

Volledig scherm Reddingswerk bij de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh, afgelopen april 10 jaar geleden. Meer dan 1200 mensen kwamen om. © AFP

De regels gaan gelden voor bedrijven die producten op de Europese markt brengen en voor Europese bedrijven die in andere landen investeringen doen. Op overtredingen kunnen boetes staan tot 5 procent van de internationale jaaromzet.

Met de fel bevochten goedkeuring van het parlement is de wet er nog niet. De 27-lidstaten van de EU hebben hun standpunt ook bepaald, en dat gaat aanmerkelijk minder ver. Volgende week gaan vertegenwoordigers van parlement en de lidstaten samen met de Europese Commissie, die het initiatief tot de wet nam, om de tafel om tot een compromis te komen.

Werkgeversorganisatie VNO NCW noemt de stemming van donderdag ‘een cruciale stap voorwaarts’, maar ‘er moeten nog wel verbeteringen gerealiseerd worden’, zegt voorzitter Ingrid Thijssen. De werkgevers pleiten al langer voor een Europese in plaats van een Nederlandse wet. ,,Alleen door een Europese aanpak – met dezelfde regels voor ondernemingen in de hele EU – kunnen we wereldwijd echt het verschil maken op milieu- en mensenrechten’’, aldus Thijssen. Maar ondernemers hebben wel vragen over hoe ver de aansprakelijkheid van een bedrijf gaat.

De ‘juridische onzekerheid’ die de voorgenomen wetgeving meebrengt is nog altijd groot, zegt Thijssen. Zij bepleit dat lidstaten, parlement en Europese Commissie in de laatste fase van het wetgevingsproces bekijken hoe die verminderd kan worden.

Kun je daarna met een goed geweten dat spotgoedkope T-shirtje scoren? Lara Wolters: ,,Je kunt er dan in elk geval op vertrouwen dat de producent er alles aan heeft gedaan om dat shirtje eerlijk en duurzaam te produceren.’’