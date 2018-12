Straks betalen op Belgische snelwegen?

Lawines in Oostenrijk: Nederlan­der (48) heeft engeltje op zijn schouder

9:16 Het is bar en boos met lawines in de Oostenrijkse skigebieden. Een 48-jarige Nederlander raakte in Tirol bedolven onder de sneeuw, maar het leek alsof hij een (kerst)engel op zijn schouder had en werd gered. Een Duitse snowboardster (33) kwam gisteren wel om het leven.