Straatmuzikant (41) die Nederland ontvluchtte om corona neergestoken in Rome

inzamelingsactieEen Nederlandse straatmuzikant is vorige week in Rome het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. De 41-jarige Jeremy werd tijdens het vioolspelen neergestoken met een mes en vervolgens beroofd van zijn verdiende geld. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Buurtbewoners zijn een inzamelingsactie begonnen.

De steekpartij gebeurde op klaarlichte dag in de omgeving van Esquilino, een wat ruigere wijk die bekendstaat om zijn budgethotels en eenvoudige eetgelegenheden. In deze wijk is de 41-jarige Jeremy een bekende verschijning, buurtbewoners noemen hem ook wel de ‘violist van Piazza Vittorio’, omdat hij op dat plein onafgebroken op zijn viool lijkt te spelen, schrijven diverse Italiaanse media.

,,Ik probeer hier wat geld te verdienen”, vertelt de Nederlander, amper bekomen van de schrik, tegen het Italiaanse La Repubblica. ,,Het zijn voor mij moeilijke tijden. Door de lockdown kwam ik in Nederland in grote financiële problemen. Ik besloot om te gaan reizen. Eerst in Nederland, en daarna besloot ik naar Rome te gaan. Ik had gelukkig wat geld gespaard, onder andere met vioolspelen.”

De Nederlander kwam eind oktober aan in Rome en veroverde als straatmuzikant de harten van vele omwonenden. Twee dagen na zijn aankomst werd echter alles van hem gestolen en stond hij ineens met lege handen. ,,Ik had niets meer op dat moment. Het was een verschrikkelijke ervaring.” Om toch een beetje geld te verdienen, bood hij zich aan als schoonmaker en werd hij zo in de omgeving een bekende verschijning.

Niet veel later kreeg Jeremy met een tweede vervelende ervaring te maken. Dat gebeurde toen hij op straat muziek aan het maken was. ,,Een man besloot om agressief tegen mij te doen en pakte het geld wat op de grond lag. Ik vluchtte weg, maar hij rende mij achterna en stak een mes in mijn rug.” De Nederlander werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels ontslagen is.

Omwonenden die de Nederlander van de straat kennen, reageerden geschokt op het nieuws en staken de koppen bij elkaar om hem te helpen. Er werd onder andere een Facebook-pagina aangemaakt waar sympathisanten ideeën konden uitwisselen. Eén van de betrokkenen doneerde een ongebruikte viool aan de Nederlander, zodat hij bij terugkomst direct weer op straat kon spelen. ,,Heel erg bedankt voor het gebaar. Mijn leven voelde toch een beetje incompleet”, lachte de Nederlander voor de camera’s van La Repubblica.

Ondertussen blijven diverse Italiaanse inwoners de Nederlander volop steunen. ,,Als je deze lieve jongen in de buurt ziet, geef hem dan een oprechte glimlach, een onvoorwaardelijk vriendschapsvoorstel en let erop dat er niets meer met hem gebeurt”, schrijft een van de initiatiefnemers op Facebook.

