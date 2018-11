Stoet van Belgische premier Michel en Theresa May aangereden

Uitslag verkiezin­gen Florida en Georgia nog betwist

4:41 De resultaten van de tussentijdse parlementsverkiezingen (midterms) in de VS worden zowel in Florida als in Georgia betwist. In Florida komt waarschijnlijk een hertelling voor zowel de senaatszetel als het gouverneurschap. In Georgia weigert de gouverneurskandidate voor de Democraten, de Afro-Amerikaanse Stacey Abrams, haar nederlaag te erkennen.