Stijgende zee laat weinig keuze: bedreigd Vanuatu gaat binnen twee jaar hele dorpen verplaatsen

Vanuatu wordt gerangschikt bij de landen die het meest kwetsbaar zijn voor natuurrampen zoals aardbevingen, stormschade, overstromingen en tsunami’s, volgens het jaarlijkse World Risk Report. Andere landen in de Stille Oceaan zijn ook op zoek naar oplossingen hiervoor, waaronder ook Tuvalu (waar Nederland hulp biedt) en Fiji. Ook hier zijn op den duur tientallen dorpen voorbestemd voor verhuizing vanwege de zee die volgens wetenschappers ergens halverwege deze eeuw tussen de 25 en 58 centimeter zal stijgen.



In 2005 was Vanuatu een van de eerste landen in de Stille Oceaan die een hele gemeenschap op het noordelijke eiland Tegua verplaatste. Van een overstromingsgevoelig kustgebied gingen mensen naar naar hoger gelegen gebieden. In 2017 werden alle 11.000 inwoners van Ambae, een eiland in het noorden van het land, met een armada van boten naar andere eilanden vervoerd nadat de Manaro Voui-vulkaan uitbarstte en steen en as op de dorpelingen regende. In mei van dit jaar riep het parlement van Vanuatu een noodtoestand uit vanwege klimaatverandering. De regering probeert de hulp aan de eilanden te versnellen, ondermeer door zaken aanhangig maken bij het in Den Haag gevestigde Internationale Gerechtshof.