Stier spiest 19-jarige Fran: tweede dode in week bij Spaanse vechtfestivals

Bij een stierenvechtfestival in Chilches in Oost-Spanje is gisteren een dode gevallen. Stier Juanito nam een doldwaze aanloop en spieste Fran González in zijn lies. De 19-jarige stierenvechtliefhebber overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Daarmee is hij al het tweede dodelijke slachtoffer in een week van Spaanse stierenvechtfestivals.

Honderden mensen stonden vanmiddag in een kring in Chilches, een dorp nabij Valencia. Ze herdachten de overleden Spaanse jongeman. Een eerbetoon van een beladen minuut. Op beelden is te zien hoe de aanwezigen het hoofd licht gebogen houden. Het is stil, op treurig klinkend spel van een trompet na.

Lees door onder de video.

Fotografia Taurina Carlos Gimenez Vall d Uixo rinde homenaje a Fran, que falleció en el día de ayer en la localidad de Xilxes.

Recortador

Het slachtoffer was volgens Spaanse media een enorme liefhebber van het stierenvechten. Fran, uit het nabijgelegen La Vall de Uixó, bezocht altijd de festivals in de regio met vrienden en familie. Als een recortador, iemand die op acrobatische wijze de stier probeert te ontwijken, stapte hij menig maal de arena binnen of trad hij wilde stieren op straat onbevreesd tegemoet.



Maar gisteren rond 18.00 uur ging het mis. Stier Juanito rende, volgens ooggetuigen doelgericht, in een rechte lijn op Fran González af. Het dier raakte de tiener met zijn hoorns in de liesstreek. Al in de arena verloor Fran veel bloed. Hij werd bewusteloos naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar hij zo’n drie uur later aan zijn verwondingen overleed.

Minuut stilte

De organisatie van het festival schrapte na dat nieuws gelijk het resterende avondprogramma. De gemeente Chilches betuigde haar steun aan de nabestaanden via een bericht op haar Facebookpagina. Vandaag volgde de minuut stilte.



Het overlijden van de tiener is volgens verschillende media het tweede sterfgeval bij een Spaans stierenvechtfestival in een week tijd. Bij een festival in Vejer de la Frontera (nabij Cadiz) werd de 74-jarige Juan Jose Varo tijdens het stierenrennen geraakt door Campanito. De lichtbruine stier met witte hoorns zag een groep mensen in een grote kring om zich heen staan. Achter hem probeerde Juan Jose in de tralies voor een raam van een woning te klimmen, maar hij was te laat.

Chilches/Comunidad Valenciana/Castellon/España :pushpin:XILXES dia de la penya "amics del bar" toro de la ganaderia JOSE MUR lamentando la grave cogida de Fran Gonzales Porcar de 19 años mienbro de la peña el cual a fallecido en el hospital D.E.P:cry::cry::cry: