Stewardess klapt door extreme turbulentie met trolley tegen plafond

Kort voor het schokkende incident, dat vermoedelijk werd veroorzaakt door een zogenoemde luchtzak, kondigde de piloot via het luidsprekersysteem aan dat de riemen vast moesten in verband met naderende turbulentie in het luchtruim. De stewardess, die net koude en warme dranken had gereserveerd, besloot met haar karretje alles weer op te halen opdat passagiers de onrustige vlucht zonder problemen zouden doorstaan. Maar het fenomeen diende zich veel eerder aan dan was verwacht.

Op beelden, gemaakt door passagier Mirjeta Basha, is het effect van de heftige luchtzak goed te zien. Niet alleen klapt de stewardess tijdens de plotselinge val van het toestel met haar trolley tegen het plafond, ook andere passagiers hebben er last van. Zichtbaar is dat, al dan niet hete, vloeistof over stoelen en passagiers spettert en dat een vrouw uit pure doodsangst begint te bidden. Op de achtergrond is, terwijl ook nog gordels breken, geschreeuw hoorbaar.

Professioneel

Volgens Basha gebeurde het een half uur nadat het vliegtuig - met eindbestemming Basel in Zwitserland - was opgestegen uit de Kosovaarse stad Pristina. ,,De mogelijke overlast was aangekondigd, maar toch ging het mis. De turbulentie duurde, zo bleek naderhand, ongeveer vijf minuten maar het leek veel langer.” Ze heeft alleen maar goede woorden over voor de luchtvaartmaatschappij die zo onaangenaam door het volstrekt normale natuurverschijnsel werd verrast. ,,De piloot en het personeel hebben ons via de intercom persoonlijk en erg professioneel gerustgesteld en verzekerd dat alles weer snel onder controle zou zijn. Dat bleek zo te zijn.”

Na de landing stonden hulpdiensten klaar om gewonde passagiers bij te staan. Volgens ALK Airlines ging het om in totaal tien lichtgewonden. Sommigen daarvan hadden kneuzingen en brandwonden door de hete drank die door de cabine vloog. De luchtvaartmaatschappij stelt in een verklaring dat iedereen weer in goede gezondheid is. De luchtzak of turbulentie deed zich voor op een hoogte tussen de 7000 en 12.000 meter waar warme, koudere lucht raakt.