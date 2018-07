Steun voor Française die klap kreeg van man die haar lastigviel

De studente krijgt de bewakingsbeelden van het café en zet deze op social media. De man maakte vieze geluiden en opmerkingen en floot naar Laguerre terwijl ze langsliep, zo licht ze toe. De vrouw beet hem toe: Houd je kop!



,,Ik dacht dat hij me niet gehoord had", zei ze later tegen Franse media. ,,Maar dat had hij wel en opeens ging het snel. Hij pakte een asbak en gooide die naar me toe. Het ding vloog rakelings langs me heen."



Ze riep naar de man. ,,Ik voelde haat. Ik wilde me niet laten vernederen." Toen draaide de man zich om en kwam op haar af. Hij sloeg.