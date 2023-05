Stembureaus in Turkije zijn open: is dit de man die Erdogan van de troon stoot?

Met video Na­vo-flitsmacht houdt rekening met het ergste: ‘Dit conflict is geen ver-van-ons-bedshow’

Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne is een Nederlandse generaal de baas over de landtroepen van de militairen van de Navo-flitsmacht. Nico Tak (60) moet met ‘zijn militairen’ in de tegenaanval als het conflict in Oekraïne verder escaleert en houdt met het ergste rekening. Een reportage vanuit het hart van de Navo-oefening op Sardinië, waar Tak een zware boodschap heeft: ‘Als Rusland strategische doelen zou willen raken, moeten we niet de illusie hebben dat die niet in Nederland liggen.’