Stellig ‘nee’ van WikiLeaks-oprichter Assange tegen uitlevering aan Verenigde Staten

De VS vervolgen de Australiër onder meer wegens publicatie van geheim materiaal over de oorlog in Afghanistan en Irak via zijn 'klokkenluiderswebsite'. Hij kan daarvoor tot 175 jaar gevangenisstraf krijgen. De uitleveringszaak gaat naar verwachting drie of vier weken duren.



Assange verscheen gladgeschoren en in pak voor de rechtbank, in scherp contrast met zijn verwilderde uiterlijk toen hij in april vorig jaar werd gearresteerd op de Ecuadoriaanse ambassade, waar hij ruim zes jaar asiel had gekregen. Hij kreeg een celstraf van vijftig weken, wegens het schenden van de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling in 2012.