Stel verwacht 14de kind: ‘Ik ben al 10 jaar constant zwanger’

Papa Carlos groeide zelf op in een gezin met 12 kinderen en hij besloot samen met Patty dat ze dat ook wilden. Intussen hebben ze 8 meisjes en 5 jongens. En in mei wordt - als alles goed gaat - nog een dochter geboren. Alle namen beginnen met een C, net als de naam van de vader: Carlos Jr (10), Christopher (9), de tweeling Carla en Caitlyn (8), Cristian (7), Celeste (6), Christina (5), de tweeling Calvin en Catherine (4), Carol (bijna 3), de tweeling Caleb en Caroline (1,5) en Camilla (7 maanden).

Gelukkig

,,Ik ben al tien jaar constant zwanger”, vertelt Patty. ,,Het geeft me een gelukkig gevoel. Drie maanden nadat ik bevallen ben, raak ik doorgaans opnieuw in verwachting. Dat gaat op de natuurlijke manier, niet via ivf. Dat we al drie tweelingen hebben, komt omdat dat bij Carlos in de familie zit.”



Vader Carlos werkt als schoonmaker om zijn gezin te onderhouden en intussen doet zijn vrouw het huishouden. En daar heeft ze haar handen meer dan vol mee.



Op een doordeweekse dag staat Patty op om acht uur. Nadat ze ontbijt heeft klaargemaakt voor de kinderen en ze de oudsten op de bus naar school heeft gezet, begint ze aan het huishouden. ,,Ik probeer zo veel mogelijk te doen als de kinderen op school zijn, want dan heb ik de meeste tijd. Minstens vier keer per week doe ik de was. En om de twee dagen heb ik vijf uur nodig om alle kleren op te vouwen. Ik ruim ook heel veel speelgoed op dat de kinderen achterlaten, hoewel ik hen wel leer om dat zelf te doen. Ze moeten zelf ook klusjes opknappen.”

Naar de winkel gaan is ook een onderneming, want dan moeten alle kleine kinderen mee. Als de grote kinderen hun huiswerk gemaakt hebben op school, worden ze rond zes uur 's avonds weer thuis afgezet. Dan gaan ze aan tafel. Na het eten mogen ze nog spelen tot half negen en dan moeten ze allemaal naar bed.

Heel veel tijd voor zichzelf heeft Patty niet. ,,Op stap gaan kan ik niet, want ik moet voortdurend op de kinderen letten. Af en toe komt er wel een tante babysitten en dan kunnen Carlos en ik er eens tussenuit. Maar dat gebeurt niet heel vaak.”

