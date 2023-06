Stel ontdekt dat ‘vakantievriend’ Belgische moordenaar is: ‘Hij zei dat zijn kinderen boos waren’

Met video De bijzondere relatie met Poetin: waarom Prigozjin nog altijd leeft, en niet ‘uit een raam is gevallen’

De rol van huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin lijkt uitgespeeld, althans: in Oekraïne en Rusland. De voormalige ‘chef-kok van het Kremlin’ heeft in de rest van de wereld nog veel meer ijzers in het vuur. En misschien heeft Poetin hem daar nog wel nodig.