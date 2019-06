Stel na homofobe aanval in Londen: 'Jongens zagen ons als seksobject’

Bij de twee lesbische vrouwen die eind mei slachtoffer werden van ernstig homogeweld in Londen, overheerst twee weken later nog altijd boosheid en ongeloof. Vijf jonge mannen sloegen de vrouwen tot bloedens toe in elkaar omdat ze weigerden elkaar te zoenen en te strelen. ,,Die kinderen dachten dat we daar waren om hen te vermaken. Ze zagen ons als seksobject, meer niet.”

De zware mishandeling leidde vanwege een schokkende foto op Facebook tot een storm van verontwaardiging in Groot-Brittannië. Politici als premier Theresa May, oppositieleider Jeremy Corbyn en de burgemeester van Londen waren eensgezind in hun veroordeling: schokkend en ziekmakend.

Wat gebeurde er?

Op die ene bewuste avond gaan Uruguayaanse Melania (28) en haar Amerikaanse vriendin Chris (30) een avondje uit in de Londense wijk West Hampstead. Ze stappen in een passagiersbus en gaan voor het nachtelijke uitzicht bovenin zitten. Ze nemen vooraan plaats en zijn nagenoeg de enige passagiers in de bus.

Als een groepje jongemannen binnenstapt en bij hun in de buurt gaat zitten, slaat de stemming al snel om. De jongens dagen de vrouwen uit en gaan over tot fysiek geweld als de vrouwen weigeren elkaar te zoenen voor hun ogen. Met botbreuken, schrammen en blauwe plekken worden de vrouwen naar het ziekenhuis gebracht.

‘Meer zelfvertrouwen’

In gesprek met Channel 4 News, zo’n twee weken later, vertelt het stel dat hun veiligheidsgevoel ondanks de gebeurtenissen niet is aangetast. ,,Vrienden van mij vonden dat ik zo snel mogelijk weg uit Engeland moest”, vertelt Melania Geymonat. Maar we voelen ons niet onveiliger. Ik heb alleen maar meer zelfvertrouwen gekregen. Ik zal altijd voor mezelf blijven opkomen.”

Volgens de twee kreeg de mishandeling wereldwijde aandacht vanwege de foto op Facebook. ,,Het was een treffende foto van twee witte vrouwen die als sympathieke willekeurige slachtoffers werden afgebeeld.” Over de oorzaak van de mishandeling is nog altijd gissen, maar volgens de slachtoffers is er een hoop mis met de wijze waarop mannen naar de positie van (lesbische) vrouwen kijken.

Porno

Op de vraag of lesbische porno invloed heeft op het beeld dat mannen hebben van lesbische vrouwen, antwoordt Geymonat bevestigend. ,,Porno draagt bij aan het idee dat homoseksuele vrouwen objecten zijn die enkel bestaan voor het oog van de mannelijke blik.”

Ook het vooraanstaand leiderschap van Boris Johnson, die zeer waarschijnlijk de nieuwe Britse premier gaat worden, baart de vrouwen veel zorgen. Vele jaren geleden beschreef Johnson het homohuwelijk als een ‘beestachtig’ fenomeen. ,,Hij is niet in staat om iets te leiden, laat staan het Verenigd Koninkrijk”, stelt Chris.

Vast