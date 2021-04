Steenrijke zakenman (78) overvallen op Frans landgoed: ‘Ze wilden weten waar de schat was’

De schat

‘Hij was kapot’

Omstreden

De voormalige eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille en oud-minister is in Frankrijk een omstreden figuur. Hij moest herhaaldelijk voor de rechter verschijnen, onder meer op verdenking van fraude en verduistering.



In juli 2019 stond hij met vijf anderen terecht voor zijn rol in een omstreden arbitragezaak rond de verkoop van zijn aandelen in het sportkledingmerk Adidas. In de arbitragezaak uit 2008 kende het ministerie van Financiën hem 403 miljoen euro toe als vergoeding voor schade die hij zou hebben geleden door de verkoop van Adidas aan de bank Crédit Lyonnais in de jaren 90. De bank verkocht Adidas door met een winst van honderden miljoenen.



Tegen Tapie was in april vijf jaar cel geëist voor fraude en verduistering van overheidsgeld. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.