Steeds meer Oekraïense kinderen alleen op de vlucht: ‘Hartverscheurend’

Een 11-jarige jongen uit de Oekraïense stad Zaporizja vluchtte in zijn eentje naar Slowakije met enkel een plastic zak en een telefoonnummer op zijn hand geschreven. Hij is lang niet het enige kind dat alleen door ouders het land uit wordt gestuurd, in de hoop aan de oorlog te ontsnappen. Steeds meer kinderen zijn zonder ouders op pad, meldt hulporganisatie Save the Children.

Naar schatting 800.000 kinderen ontvluchtten Oekraïne de afgelopen weken. Steeds vaker arriveren ze zonder ouders in buurlanden, blijkt uit berichten die Save the Children uit grensgebieden ontvangt. Het lijkt erop dat hun familieleden die zelf Oekraïne niet kunnen verlaten toch hun kinderen in veiligheid willen brengen, weg van gevechten op de grond en aanvallen vanuit de lucht. Ze sturen ze daarom mee met buren of vrienden. Ook zijn er kinderen die in de chaos hun ouders kwijtraken. Veel van de kinderen die alleen op pad zijn, zijn jonger dan 14 jaar.

Het 11-jarige jongetje dat in zijn eentje naar Slowakije vluchtte is een van hen. Zijn moeder, Yulia Pisecka, zette haar zoontje in een trein op weg naar de grens in de hoop dat hij zou worden opgevangen door goedhartige vreemden. ,,Er is een kerncentrale naast mijn stad, waar de Russen op schoten. Die stond in brand. Ik kan mijn moeder van 84 niet achterlaten, ze kan niet zelfstandig bewegen, dus stuurde ik mijn zoon alleen met de trein naar de Slowaakse grens", liet ze weten in een videoboodschap. ,,Daar ontmoette hij mensen met een groot hart. Een klein land heeft mensen met een groot hart. Red alstublieft onze Oekraïense kinderen en geef ze een veilige haven.”

De jongen werd bij de grens - duizend kilometer verderop - opgehaald door vrijwilligers die hem verzorgden en hem eten en drinken gaven. ,,Hij pakte ze allemaal in met zijn glimlach, onbevreesdheid en vastberadenheid. Een echte held”, liet de Slowaakse regering weten. Dankzij het telefoonnummer op zijn hand werd contact gelegd met de familieleden van de jongen in Slowakije en konden ze hem ophalen.

Zijn familie in Oekraïne woont in de schaduw van de Zaporizja-centrale, de grootste kerncentrale van Europa aan de Zwarte Zee. Die werd vorige week overgenomen door Russische troepen na zware beschietingen, wat leidde tot wereldwijde veroordeling vanwege de vrees dat het een van de grootste stralingslekken in de geschiedenis zou kunnen veroorzaken.

Save the Children werkt eraan om familie van kinderen die alleen op pad zijn te traceren, te zorgen voor gezinshereniging en de veiligheid van deze groep te waarborgen. Maar dat kan ‘hartverscheurende’ taferelen niet voorkomen, meldt Irina Saghoyan, directeur van Save the Children in Oost-Europa. ,,Ouders nemen hun toevlucht tot wanhopige ingrepen om hun kinderen te beschermen. Zo sturen ze kinderen op pad met vrienden of buren, om buiten Oekraïne veiligheid te vinden, terwijl zij thuisblijven om hun huizen te beschermen.” Maar dat weegt zwaar op het gemoed van de kinderen. ,,Het kan zorgen voor psychische stress, onzekerheid, angst voor familieleden en scheidingsangst. Maar kinderen lopen ook risico op geweld, exploitatie, mensenhandel en misbruik. Deze kinderen hebben bescherming nodig. Hoe sneller we handelen, hoe meer kans we hebben dat deze families nog herenigd kunnen worden.”

Ondertussen raken de beelden van vluchtende en schuilende mensen anderen die toekijken recht in het hart. CNN filmde een ander jongetje dat huilend de Poolse grens oversteekt. De uittocht uit Oekraïne blijft aanhouden, waardoor de snelst groeiende vluchtelingecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog nu ontstaat, aldus de VN.

