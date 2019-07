Steeds meer meldingen van Nederlanders getroffen door hondsdolheid

Alarmcentrale Eurocross krijgt steeds meer meldingen van Nederlandse reizigers die vrezen dat ze besmet zijn geraakt met rabiës, oftewel hondsdolheid, nadat ze zijn gekrabd door een hond, kat of aap. In 2018 kwamen er 342 meldingen binnen, een jaar eerder waren dat er nog 264, en in 2016 163. De meeste gevallen waren in Indonesië, Thailand en Vietnam.

Elk jaar overlijden wereldwijd ongeveer 60.000 mensen aan de gevolgen van rabiës, meldt Eurocross. De infectieziekte kan worden overgebracht door een geïnfecteerd dier. Meestal gebeurt dat via een hondenbeet. In Nederland komt rabiës voor bij vleermuizen. In het buitenland kunnen ook vossen, apen en katten de ziekte bij zich dragen.

,,Hoe moeilijk het ook kan zijn, die lieve puppy of dat schattige aapje kun je beter niet aanraken, aaien of voeren als je op vakantie bent in een gebied waar rabiës voorkomt”, aldus Floriana Luppino, arts bij Eurocross. Wie denkt dat hij besmet is, moet zo snel mogelijk naar de dokter om de benodigde injecties te halen.

Speeksel

Hondsdolheid is een virusziekte, die zoogdieren meestal aan elkaar doorgeven via speeksel. Het virus verspreidt zich langzaam door het lichaam totdat het in het centrale zenuwstelsel terechtkomt, behandeling moet plaatsvinden voordat het daar terechtkomt.