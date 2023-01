Stad van Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston en Oprah geëvacueerd; al 12 doden door noodweer Californië

Precies vijf jaar geleden kwamen in Montecito, zo’n 140 kilometer ten noordwesten van Los Angeles, meer dan twintig mensen om het leven door modderstromen veroorzaakt door hevige regenbuien. Met name bosbranden hebben in de regio vegetatie verwoest waardoor het risico op ernstige modderstromen toeneemt.

Onder de 9000 inwoners van het pittoreske Montecito behoren onder anderen de Britse prins Harry en zijn gezin, zangeres Ariana Grande, actrice Jennifer Aniston, presentatrice Ellen DeGeneres en tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey. ,,Montecito wordt geëvacueerd, de hele stad”, zegt de 64-jarige DeGeneres in een video op Twitter. Het is onduidelijk of zij daar gehoor aan geven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kolkende rivier

In haar video wijst DeGeneres op een beek achter haar huis. ,,Die stroomt nooit, echt nooit. Maar door de ongekende regenval is dat nu wel het geval.” Haar boodschap: ,,We moeten aardiger zijn voor moeder natuur, want moeder natuur is duidelijk niet blij met ons. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.’’

Deskundigen zeggen dat de toenemende frequentie en intensiteit van dit soort stormen, afgewisseld met extreme droogte, tekenen zijn van klimaatverandering. De stortregens, of zware sneeuwval in de berggebieden van Californië, zijn het product van een ‘atmosferische rivier’ van vocht die Californië binnenstroomde vanuit de tropische Stille Oceaan. De combinatie met de uitgestrekte lagedrukgebieden voor de kust blijkt fataal.

Vijf jaar geleden kwamen in Montecito meer dan twintig mensen om het leven door modderstromen, eveneens veroorzaakt door hevige regenbuien.