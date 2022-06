Sri Lanka geeft ambtenaren een dag per week vrij om te gaan moestuinieren, in strijd tegen voedseltekorten

Sri Lanka geeft ambtenaren een dag per week extra vrij om te gaan moestuinieren. Dat zou moeten helpen het dreigende voedseltekort (deels) te voorkomen. Het Zuid-Aziatische land gaat gebukt onder de ergste economische crisis in meer dan zeventig jaar.

De ongekende economische neergang zorgt voor grote problemen in het land. Voedingsmiddelen zijn schaars, evenals benzine en medicijnen, en de hoge inflatie zorgt ervoor dat huishoudens hun salarissen in rook zien opgaan. ‘Het lijkt gepast om ambtenaren één werkdag van de week verlof te geven en hen de nodige faciliteiten te bieden om landbouwactiviteiten in hun achtertuin uit te voeren’, aldus een kabinetsverklaring, schrijft The Guardian.

Alle ambtenaren, behalve zij die bij ‘essentiële diensten’ werken, krijgen de komende drie maanden elke vrijdag vrij zonder loon te hoeven inleveren. De extra vrije dag zou een ‘oplossing zijn voor het voedseltekort dat naar verwachting in de toekomst zal optreden’, aldus de verklaring, toevoegend dat het verminderen van het woon-werkverkeer van ambtenaren ook zou helpen het brandstofverbruik te laten dalen. Bij tankstations staan al maanden enorme rijen, omdat er een tekort is aan benzine en diesel.

De regering moedigt de 1,5 miljoen werknemers in de publieke sector ook aan om te gaan werken in het buitenland. Wie buiten Sri Lanka een baan vindt, kan tot vijf jaar onbetaald verlof krijgen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun anciënniteit of pensioen. Het is de bedoeling dat de in het buitenland werkende Sri Lankanen geld terugsturen naar het eiland.

Buitenlandse schuld

Sri Lanka kampt met een nijpend tekort aan vreemde valuta om voedsel en andere waar te importeren. Het Internationaal Monetair Fonds is met Sri Lanka in gesprek over een oplossing voor de buitenlandse schuld van 48 miljard euro. Het geldtekort werd onder meer veroorzaakt doordat de toeristische industrie volledig instortte door de coronapandemie.

De Verenigde Naties waarschuwen dat Sri Lanka te maken heeft met een ‘ernstige humanitaire crisis’. Vier op de vijf mensen in het land - dat 22 miljoen inwoners telt - voelt zich nu al genoodzaakt maaltijden over te slaan. Intussen is bij de bevolking dan ook het kookpunt bereikt. Er zijn al maanden protesten.

De demonstranten richten vooral hun pijlen op de overheid, die de economische situatie niet weet te verbeteren. Ze eisen het aftreden van de gehele politieke elite. De volkswoede leidde al tot het ontslag van tientallen ministers en premier Mahinda Rajapaksa.

