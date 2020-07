Srebrenica-weduwe Devleta: ‘Ik zou het niet erg vinden om nu te sterven’

Duitser (27) die familie uitmoordde, belandt in kliniek: ‘Zwaar geestesge­stoord en bezeten’

10 juli De 27-jarige Duitser die eind januari zijn ouders, halfbroer en -zus alsook een oom en tante doodschot in Rot am See (Baden-Württemberg) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. Hij zal zijn straf niet uitzitten in de gevangenis maar wordt voor onbepaalde tijd geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis, melden Duitse media.