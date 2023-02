Spullen inzamelen voor slachtoffers aardbeving? ‘Hartverwarmend, maar geld is beter’

De aardbeving in Turkije en Syrië leidt ook in Nederland tot een stortvloed aan hulpacties, de ene nog hartverwarmender dan de andere. Maar, zeggen experts: denk goed na wat je stuurt, en of het misschien niet beter is om geld te geven. ,,De vraag is: wat is het juiste moment voor de juiste spullen?”

Het is een logische reflex. Mensen zien de rampzalige beelden uit het aardbevingsgebied en denken: ik moet iets doen. Dat is alleen maar te prijzen, vinden ook de hulpverleningsexperts die deze krant raadpleegde. ,,En laat één ding duidelijk zijn: de kleding, dekens en voeding die verzameld zijn, zijn daar ook écht nodig”, zegt Kenny Meesters, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

De vraag is echter wanneer, en waar precies. Het is moeilijk om dat vanuit Nederland te bepalen, stelt Meesters. ,,Ik begrijp dat veel mensen gaan inzamelen, maar ik roep mensen wel op om heel goed na te denken over de manier waarop het die kant uit gaat. Het risico bestaat dat wegen en vliegvelden verstopt raken doordat hulp ongecoördineerd die kant op gaat. Dat kan de noodzakelijke hulpverlening in de weg zitten.”

De stelregel is sowieso, zegt de crisisexpert, dat één vliegtuig beter is dan vijf vrachtwagens en één vrachtwagen weer beter dan vijf bestelbusjes. Op de plek van de ramp zelf is het natuurlijk een ontzettende chaos, ook logistiek. ,,Het land waar de aardbeving plaatsvindt bepaalt wie het land binnen mag komen, en op welke manier. Vaak wordt dat deels uitbesteed aan onderdelen van de EU en de VN.”

Behoefte verschilt

Dat is ook nu in Turkije het geval. ,,Die internationale organisaties onderhouden dan ook contact met hulpverleningsorganisaties. Zo proberen ze ervoor te zorgen dat de juiste spullen op het juiste moment op de juiste plek terecht komen. De behoefte verschilt in het rampgebied per regio, niet iedere plek is even hard getroffen. En de behoefte verandert ook van dag tot dag.”

De lokale inzamelingsacties vormen eigenlijk een circuit dat hier parallel aan loopt. ,,Dat kan ook goed werken”, zegt Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies in Rotterdam. ,,Bijvoorbeeld als ze georganiseerd worden door mensen die zelf contacten hebben in een dorp dat getroffen is, en daardoor heel duidelijk weten waar behoefte aan is.”

Maar, voegt ze daaraan toe. ,,In het algemeen is het beter om geld in te zamelen en aan een erkende hulporganisatie te geven, dan om spullen die kant op te sturen. Met dat geld kunnen organisaties daar dan de spullen kopen waar behoefte aan is. Veel steden in Turkije zijn niet getroffen, daar zijn die spullen in principe gewoon voorhanden.”

Volledig scherm Een inzamelingsactie op een school in Epe. © Hans van de Vlekkert

Verschrikkelijke ramp

Ook het Rode Kruis roept mensen die de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië willen helpen op om geld te doneren in plaats van spullen. ,,Het is uiteraard ontzettend mooi en hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp”, zegt een woordvoerder van het Rode Kruis daarover. Maar: ,,Als je iets wilt geven dan is het vooral slim om geld te doneren. Vraag en aanbod stemmen we zo goed op elkaar af.”

Met het geld kunnen hulpverleners ter plaatse goederen zoals dekens, tenten en zeil kopen. ,,Alle dingen die nu het hardste nodig zijn”, aldus de woordvoerder. De verschillende lokale inzamelingsacties halen behalve spullen ook veel geld op. Het Rode Kruis adviseert echter om direct aan Giro555 te doneren, omdat deze hulporganisaties een netwerk en mensen in het getroffen gebied hebben en weten waar welke goederen nodig zijn.

De samenwerkende hulporganisaties hebben dinsdag het gironummer Giro555 opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen. Woensdag 15 februari is er een nationale actiedag.

Volledig scherm Spullen worden verzameld. © Isabelle de Groot

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: