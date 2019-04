Springkussen de lucht in door stofhoos in China: doden en gewonden onder spelende kinderen

Vier alternatie­ve opties brexit weggestemd door Lagerhuis

1 april Het Britse Lagerhuis heeft vanavond vier alternatieve opties voor de brexit weggestemd. Net als een week geleden haalde geen enkele van de aangedragen opties een meerderheid. De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd. De optie om in de douane-unie met de EU te blijven was deze keer nog het dichtst bij succes.