Spookstad Fukushima: Nederlandse fotograaf neemt kijkje 6 jaar na kernramp

Fukushima is sinds 11 maart 2011 een spookstad. Op die dag vond er een zeebeving en een verwoestende tsunami plaats in Japan. Met als gevolg de kernramp van Fukushima. De Nederlandse fotograaf Bob Thissen is naar Japan gereisd om een kijkje te nemen in het gebied waar 170.000 mensen moesten vertrekken. VKMag heeft de eerste beelden van de indrukwekkende reis. Binnenkort is de volledige reportage te zien op de Youtube-pagina van de Nederlandse fotograaf.