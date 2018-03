Spoedberaad in Londen over sancties tegen Rusland na aanslag met zenuwgas

Begraafplaats

Salisbury is vergeven van agenten en militairen. Op de begraafplaats wordt bij het graf van de moeder van Sergei Skripal en de gedenksteen van zijn zoon Alexander gezocht naar sporen. Zij overleden enkele jaren geleden. De politie spreekt tegen dat het lichaam van Liudmila, die in 2012 op 59-jarige leeftijd overleed aan kanker, wordt opgegraven. Zoon Alexander (43) overleed vorig jaar maart in St. Petersburg aan een leverziekte. Hij werd daar gecremeerd maar in Salisbury ligt een gedenksteen met daarop een beeld van een Sint Bernard-hond.

Het graf van Skripals vrouw Liudmila in Salisbury is afgeschermd met een blauwe tent en linten. Liudmila overleed in 2012 aan kanker.

Ook op andere plekken zoeken soldaten en specialisten naar sporen. De politieauto van agent Nick Bailey, die voor het ziekenhuis stond geparkeerd, wordt elders binnenstebuiten gekeerd. Bailey kwam met het zenuwgas in aanraking toen hij zich als een van de eersten ontfermde over Skripal en diens dochter Yulia. Alle drie liggen ze in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens onderzoekers zou Bailey niet zijn besmet bij het bankje nabij een winkelcentrum waar vader en dochter werden gevonden, maar in het huis van Skripal.

Spoedberaad

In Londen houdt de minister van Binnenlandse Zaken, Amber Budd, vandaag spoedberaad over het onderzoek. Daarbij zijn ook de collega’s van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, en Defensie, Gavin Williamson, aanwezig. De uitkomst daarvan zal van grote invloed zijn op de beraadslagingen in 10 Downing Street, de ambtswoning van premier Theresa May. Zij overlegt met leden van haar kernkabinet over mogelijke strafmaatregelen tegen Rusland mocht blijken dat het land de hand heeft gehad in de aanslag met zenuwgas.

Premier Theresa May overlegt vandaag met leden van haar kernkabinet over de eventuele uitvaardiging van strafmaatregelen tegen Rusland. Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid.

Theresa May heeft verschillende opties maar regeringskringen laten nu al weten dat als er strafmaatregelen komen tegen Rusland die harder zullen zijn dan de sancties die werden uitgevaardigd na de aanval met radioactief polonium in 2006 op de naar Groot-Brittannië gevluchte Russische spion Alexander Litvinenko. Hij overleed in het ziekenhuis.

WK Voetbal

De opties zijn onder andere de uitwijzing van diplomaten, een ministeriële boycot van het WK Voetbal in Rusland waaraan ook Groot-Brittannië deze zomer deelneemt, financiële en economische sancties, Rusland brandmerken voor staatsterrorisme en, maar die kans lijkt miniem, maatregelen die zich direct richten tegen president Vladimir Poetin. Moskou ontkent net als in 2006 elke betrokkenheid bij de aanval. In het geval van Litvinenko werd na een onderzoek de conclusie getrokken dat het Kremlin opdracht had gegeven tot de aanslag.

Quote Dit heeft ze niet verdiend. Ze heeft niets gedaan Irina Petrova

