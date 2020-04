Spectaculaire beelden: zo brutaal gaan Nederlandse plofkrakers te werk in Duitsland

VideoMet veel geweld en vooral ook lawaai hebben drie Nederlandse plofkrakers vrijdagmorgen in alle vroegte een geldautomaat opgeblazen in het Duitse Hagen in het Ruhrgebied. Een getuige probeerde hen tevergeefs te stoppen door hun vluchtwagen te rammen, zo is te zien in een filmpje van een buurtbewoner. De politie wist een van de daders in te rekenen.

Het gaat om een 34-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst. Hij bestuurde de vluchtauto: een zwarte Audi. Agenten arresteerden hem na een korte achtervolging op de snelweg A1 richting Keulen. Dat gebeurde na een botsing tussen het door hem bestuurde voertuig en dat van de politie, zo’twintig kilometer verdeop bij het knooppunt Wuppertal-Noord. Beide wagens moesten worden weggesleept.

In de Audi vond de politie enkele geldcassettes en jerrycans met chemische vloeistof. Die werd vermoedelijk gebruikt voor het opblazen van de geldautomaat. De plofkraak vond plaats omstreeks 04.00 uur in de Hagense wijk Boelen. Op beelden die een getuige met zijn mobieltje maakte, is een fel licht en rook te zien bij de geldautomaat. De daders verschaffen zich hoorbaar toegang met een apparaat dat vanwege het hoge toerental een loeiend geluid produceert.

Terwijl de getuige en wakker geschrokken omwonenden de politie bellen, gaan de plofkrakers onverstoorbaar door. Dan klinkt een luide knal en wordt het donker bij de geldmachine. Daarna gaat het snel. Twee plofkrakers rennen heen en weer naar de Audi tot plotseling een andere auto verschijnt. Die ramt de wachtende vluchtwagen, blijkbaar in een poging de criminelen te stoppen. De Audi-bestuurder geeft gas en scheurt weg in zijn zwaar beschadigde auto, achtervolgd door de onbekende wagen. De andere twee plofkrakers gaan er te voet vandoor. De politie lanceert een zoekactie waarbij ook een helikopter wordt ingezet maar vindt de in het donker geklede mannen niet.

De auto die de Audi ramde werd bestuurd door een 62-jarige man, zo maakte de politie later bekend. Hij probeerde de plofkrakers het vluchten inderdaad te beletten.

Krefeld

Zo'n 40 minuten voor deze plofkraak vond in het Duitse Krefeld, vlak over de grens bij Venlo, ook een plofkraak plaats. Die werd eveneens uitgevoerd door drie daders die gemaskerd waren en volledig in het zwart gekleed, zo zagen omwonenden. Het trio ging ervandoor in een Audi A6 met Duits kenteken, geregistreerd in het nabijgelegen Duisburg.

Donderdag maakte de politie in de deelstaat Noordrijn-Westfalen bekend een bende plofkrakers te hebben opgerold. Die zou minstens 32 geldautomaten in vier deelstaten hebben opgeblazen en daarbij minstens een half miljoen euro hebben buitgemaakt. De verdachten zijn afkomstig uit Albanië, Kosovo en Macedonië, meldden Duitse media.

Plaag

In Noordrijn-Westfalen worden momenteel bijna dagelijks geldautomaten opgeblazen. Het aantal plofkraken in de deelstaat is dit jaar al meer dan verdubbeld. De recherche registreerde tot en met maandag al 64 gevallen tegenover slechts 28 in dezelfde periode vorig jaar. De teller zou inmiddels op 71 staan. De politie in de deelstaat ziet ziet een verband met de opgevoerde beveiliging van geldautomaten in Nederland én met de coronacrisis.

In Nederland woonachtige plofkrakers kiezen vaker voor de aangrenzende Duitse deelstaat omdat de grensovergangen ernaartoe nog open zijn. Dit in tegenstelling tot die naar België en Frankrijk, verklaarde een OM-woordvoerder tegenover het Duitse persbureau DPA.

Audi-bende

Zes vermeende leden van de zogenoemde Audi-bende staan sinds vrijdag voor de rechter in Düsseldorf. Dit voor het opblazen van een reeks geldautomaten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De plofkraken vonden plaats tussen 12 oktober 2018 en 12 april 2019 in Warendorf, Münster, Erkrath, Keulen, Heiligenhaus en Ratingen. Vijf verdachten komen uit Utrecht, eentje uit Zoetermeer. Ze zijn 20 tot 24 jaar oud.