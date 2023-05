Speciaal aanklager bekritiseert FBI om overhaast onderzoek naar mogelijke banden Trump en Rusland

Durham werkte vier jaar aan zijn rapport over het Trump-onderzoek van de FBI, waarbij geen banden met Rusland konden worden aangetoond. Behalve dat het openen van het onderzoek overhaast was, vindt hij ook dat het bureau anders om is gegaan met deze zaak dan met andere politiek gevoelige onderwerpen, zoals de beschuldigingen die destijds de ronde deden over Trumps rivaal Hillary Clinton.

Durham zegt dat fouten voorkomen hadden kunnen worden als de FBI zich aan ‘de eigen principes van objectiviteit en integriteit’ had gehouden. Het was ook beter geweest als de FBI zich had afgevraagd of het bureau werd gemanipuleerd voor politieke of andere doeleinden.

Reactie Trump: ‘Kiezer is opgelicht’

Trump zal het 306 pagina’s tellende rapport waarschijnlijk gebruiken als bewijs dat er een heksenjacht tegen hem gaande is in de top van de Amerikaanse samenleving, al levert Durhams onderzoek geen grote onthullingen op die suggereren dat de FBI zich op Trump richtte uit politieke motieven. Sommige Republikeinen balen dat er niemand achter de tralies is beland. Zowel een campagnemedewerker van Clinton als een Russische onderzoeker werden vrijgesproken van liegen tegen de FBI.

Trump sprak eerder over ‘de misdaad van de eeuw’ en had gehoopt dat de onderzoeksresultaten al voor de vorige presidentsverkiezingen zouden verschijnen, maar het werk van Durham liep vertraging op. Desondanks reageerde Trump na publicatie op zijn eigen platform Truth Social: ‘De Amerikaanse kiezer is opgelicht.’

Het ministerie van Justitie zegt dat er geen enkel bewijs in het rapport staat dat er opzettelijk fouten zijn gemaakt.