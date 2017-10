Spannende dag voor Catalanen: laatste kans op onafhankelijkheid

Puigdemont loopt bij een onafhankelijkheidsverklaring het risico om gearresteerd te worden. Maar als hij hier uiteindelijk niet voor kiest, dan ontneemt Madrid Catalonië zo snel mogelijk het zelfbestuur.



De Spaanse regering heeft daarvoor al de eerste voorbereidingen getroffen. Zo is er een plan ontwikkeld om een speciale commissie in te voeren. Stemt de Senaat morgen hiermee in, dan moet de commissie ervoor zorgen dat artikel 155 uit de grondwet in werking treedt, meldt de Spaanse krant El País.



Daarmee wordt het Catalaanse bewind van Puigdemont per direct beëindigd. Het bestuur van de regio komt vervolgens in handen van Madrid, totdat er nieuwe verkiezingen zijn.