Spanje woest om vrijspraak vijf mannen na groepsverkrachting 14-jarig meisje

De beslissing van een rechtbank in Barcelona om vijf mannen vrij te spreken die worden beschuldigd van de verkrachting van een 14-jarig meisje, heeft tot grote verontwaardiging geleid in Spanje.

De rechtbank heeft verkrachting uitgesloten omdat het slachtoffer niet bij bewustzijn was en de beschuldigden geen geweld of intimidatie hebben gebruikt. Dit is een vereiste in de Spaanse wet om te spreken van verkrachting. In plaats daarvan zijn de mannen veroordeeld voor seksueel misbruik, waar een veel minder zware straf voor staat.

De mannen voerden het meisje dronken en gaven haar drugs in een leegstaande fabriek in Manresa, een stad in de noordoostelijke regio van Catalonië. Aanklagers vertelden het hof dat de mannen - twee Spanjaarden, twee Cubanen en één Argentijn - om de beurt het meisje aanvielen.

Een van de mannen, Bryan Andrés M, zou hebben gezegd: ,,Het is jouw beurt. Vijftien minuten voor iedereen en geen vertraging.” Op een eerdere hoorzitting zei het meisje dat ze zich heel weinig herinnerde van wat er gebeurd was, maar dat een van de mannen met een pistool had gezwaaid.

Dna op ondergoed

Alle beklaagden ontkenden de aantijgingen, hoewel het dna van een van hen op het ondergoed van het meisje was gevonden. De rechtbank oordeelde dat het slachtoffer ‘niet wist wat zij deed en niet in staat was om in te stemmen of zich te verzetten tegen de mannen’.

De vijf mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van tien tot twaalf jaar. Een veroordeling voor seksueel geweld zou gevangenisstraffen van tussen de vijftien en twintig jaar met zich mee hebben gebracht. Zo schrijft de BBC. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 12.000 euro.

Burgemeester van Barcelona, Ada Colau, spreekt van een ‘schandalige straf’. ,,Ik ben geen rechter en ik weet niet hoeveel jaar in de gevangenis ze verdienen, wat ik wel weet is dat het geen misbruik is, het is verkrachting!” Vrouwenrechtenorganisaties hebben op dezelfde manier met woede en ontzetting op de uitspraak gereageerd. Sommige activisten roepen op om morgen te protesteren tegen de uitspraak van de rechter.

Wetgeving

Het vonnis van Barcelona komt ondanks een uitspraak in een vergelijkbare zaak door het Spaanse Hooggerechtshof. Daarin besliste het hof dat vijf mannen wel schuldig waren aan de verkrachting van een 18-jarige vrouw, die ze de gang van een appartementencomplex binnensleepten. Zij zagen hun straf van negen jaar oplopen tot vijftien.



Momenteel vindt in Spanje een evaluatie plaats om te beslissen of verkrachtingszaken moeten worden gebaseerd op de expliciete toestemming van een vrouw voor seks. Een aantal Europese landen hebben hun wetgeving de afgelopen jaren gewijzigd om verkrachting als seks zonder toestemming te definiëren. Zweden heeft vorig jaar de wet gewijzigd en Denemarken doet hetzelfde.