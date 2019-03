Spanje veroordeelt Nederlandse Charly T. tot anderhalf jaar

T. (17) werd vorige week onverwachts vrijgelaten en mocht de uitspraak van zijn zaak in Nederland afwachten. Onduidelijk is nog of er hoger beroep wordt aangetekend, zo zegt zijn advocaat. ,,Pas daarna is de veroordeling van T. definitief.’’ De familie van T. is in elk geval erg teleurgesteld over het vonnis, meldt PrisonLaw, de juridische organisatie die de belangen van de Nederlandse scholier behartigt.



Charly, overigens zijn tweede naam, zat sinds augustus vorig jaar vast na een beschuldiging van seksueel misbruik. Op zijn laatste vakantiedag sprak hij af met twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar oud, die hij tijdens zijn vakantie had leren kennen. Ze dronken wodka en de meisjes werden daar behoorlijk dronken van. Eenmaal thuis verklaarden ze dat Charly hen had misbruikt.



T. werd aangehouden en zat, ondanks het feit dat hij minderjarig is, maandenlang in voorarrest in een jeugdgevangenis op een uur rijden van Alicante. Volgens Charly is er inderdaad het een en ander gebeurd, maar met wederzijds goedvinden. Zijn familie en vrienden vermoeden dat de jonge meisjes een excuus wilden verzinnen voor het feit dat ze alcohol hadden gedronken.



Spanje treedt streng op tegen seksueel misbruik. Het land paste zelfs de wet aan na een geruchtmakende zaak waarbij een groep mannen lage straffen kreeg voor misbruik van een achttienjarige. Tegen T. eiste de Spaanse justitie vier jaar cel en een jaar ondertoezichtstelling.