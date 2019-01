Spanje in de ban van peuter Yulen in 110 meter diepe put

Zakje snoep

Het eerste en tot nu toe enige spoor is een zakje snoep dat Yulen in zijn hand had voordat hij in het boorgat viel. Het was te zien op camerabeelden. Die hebben verder nog niets opgeleverd. Dat komt mede doordat de camera's niet verder komen dan zo'n zeventig meter diep. De peuter moet zich nog dieper in het boorgat bevinden. Het is niet bekend of zich water in de put bevindt.