Spanje en Schotland stemmen in met nieuwe transgenderwetgeving

Argentinië eerste land ter wereld in 2012

Op dit moment wil het kabinet in Nederland ook een versoepeling van de Transgenderwet. Zo wordt onder meer gekeken of de deskundigenverklaring geschrapt kan worden als iemand zijn of haar geslacht wil laten veranderen op papier. In een aantal landen is dat al gebeurd. Zo was het Argentinië dat de deskundigenverklaring in 2012 als eerste ter wereld afschafte. In 2014 was Denemarken het eerste Europese land dat de verklaring afschafte. Daarna volgden Noorwegen, Malta en Ierland.