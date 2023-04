SpaceX probeert het donderdag opnieuw: grootste raket ooit wordt ‘s middags gelanceerd

De Starship is wel 120 meter lang. Het vaartuig is 10 meter hoger dan de raketten die de eerste mensen naar de maan en terug hebben gebracht. Het uiteindelijke doel van SpaceX is om mensen richting de maan en Mars te brengen. Eigenaar Elon Musk wil ooit honderd mensen tegelijkertijd meenemen.

De lancering vindt plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten. Nadat de motoren ervoor hebben gezorgd dat de raket de lucht in gaat, valt de lanceerder in de Golf van Mexico. De rest, waar de mensen in zitten, vliegt dan door. Eerst gaat de testvlucht over de Atlantische Oceaan, vervolgens Zuid Afrika, de Indische Oceaan, Indonesië en tot slot de Grote Oceaan, waar de raket ook moet neerkomen.