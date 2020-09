Spaanse surfer geboeid van strand gehaald na positieve coronatest

Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. Na een positieve coronatest ging ze niet in quarantaine, maar keerde ze terug naar het strand van San Sebastian, een stad in de autonome regio Baskenland. Na het negeren van hulpverleners die haar herhaaldelijk vroegen uit zee te komen, snelden andere agenten in beschermende kledij toe.



Na een kleine confrontatie namen ze haar geboeid mee op beschuldiging van ‘ernstige ongehoorzaamheid’. Het Baskische departement van Volksgezondheid heeft de aanhouding bevestigd. Volgens hen werd de politie rond de middag ingelicht dat een met Covid-19 besmette vrouw aan het surfen was.



De geïnfecteerde surfer zou daar zelf werken als EHBO’er, maar had die dag vrij. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Het aantal besmettingen staat op ruim 500.000 en stijgt dagelijks. Volgens de laatste cijfers werden er op 4 september 10.000 nieuwe gevallen geregistreerd.