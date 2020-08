Spaanse politie zoekt voor coronatest gevluchte Belg met zieke vrouw

Zweeds meisje (12) vanuit auto doodgescho­ten tijdens uitlaten hond

14:54 De politie in Zweden zoekt nog steeds naar de schutter(s) die gistermorgen vroeg vanuit een auto een 12-jarig meisje onder vuur nam(en) bij een tankstation in de buurt van Stockholm. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere kogels en bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen.