Spaanse politie zoekt Belg met zieke vrouw die op vlucht zijn geslagen voor coronatest

Trump wil dat aanslagple­ger Boston alsnog de doodstraf krijgt

9:12 De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Dzhokhar Tsarnaev alsnog de doodstraf krijgt voor de bomaanslag tijdens de marathon van Boston in 2013. Een federaal beroepshof in Boston bepaalde vrijdag dat er opnieuw een rechtszitting moet komen om te bepalen welke straf Tsarnaev krijgt. Daarmee is de voltrekking van de doodstraf voorlopig van de baan.