Spaanse politie treedt hard op om referendum tegen te gaan

Miljoenen Catalanen willen vandaag over hun onafhankelijkheid stemmen. De Spaanse rechter heeft dat echter verboden. De politie treedt hard op om het referendum tegen te gaan. Stembussen worden in beslag genomen en een school is binnengevallen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.