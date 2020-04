Spaanse politie arresteert ‘een van de meest gezochte buitenlandse IS-strijders’

Toeristen kunnen hotel niet meer betalen en verstoppen zich maand lang in grot in India

14:24 Een groepje toeristen dat vanwege de lockdown was gestrand in India probeerde de coronacrisis op een wel heel bijzondere manier door te komen. De vier mannen en twee vrouwen zaten bijna een maand lang verstopt in een grot in Noord-India, aan de voet van de Himalaya. De politie vond de toeristen na een tip, bevestigt een woordvoerder tegenover persbureau AFP.